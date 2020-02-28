После взрыва в квартире на Замшина нашли сейф с ружьем и патронами

В квартире на улице Замшиной, где утром произошел взрыв, нашли сейф с ружьем и патронами.

В результате происшествия строительные конструкции не пострадали, разрушено остекление в двух комнатах, а также сломана межкомнатная дверь, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел утром 28 февраля, в доме №15 по Замшиной улице. Хлопок прозвучал из двухкомнатной квартиры на третьем этаже. В результате ЧП пострадал 40-летний мужчина. Он получил баротравму. Его доставили в больницу.

По факту произошедшего проводится проверка.

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