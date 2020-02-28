В Выборге загорелась крыша строящейся многоэтажки

Прошлым вечером, 28 февраля, в Выборге произошел крупный пожар. Там загорелась крыша долгостроя на улице Августовская.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, огонь распространился по площади в полсотни квадратных метров. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в половину восьмого вечера. Сотрудники пожарной службы справились с огнем за 40 минут — в 20:10 они сообщили о полной ликвидации возгорания.

Службы начали проверку по факту происшествия на стройке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности взрыва на Замшина. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.