Составлен список продуктов и вещей на случай карантина по коронавирусу

В случае карантина по коронавирусу петербуржцам придется потратить более 5,5 тыс. рублей на запасы еды. Список необходимых продуктов и вещей составили немецкие специалисты.

Список на 10-дневный карантин представило федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах. На одного человека необходимо иметь 20 литров питьевой воды. В среднем на это потребуется 270 рублей.

Покупка в целом 3,5 кг крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса выйдет на 410 рублей. 2,5 кг консервированных овощей и орехов обойдется в 1 тыс. 135 рублей, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов — 1 тыс. 500 рублей.

В список также рекомендуют включить 2,6 кг молока и молочных продуктов. Такой набор в среднем выйдет на 495 рублей.

На 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка потребуется 800 рублей. На 0,4 кг жиров и растительного масла уйдет 120 рублей.

Специалисты также рекомендуют в приемлемом количестве докупить сахар, мед, муку, бульонные кубики, сухое печенье и шоколад. Это обойдется еще в 850 рублей.

Общая стоимость рекомендованных продуктов в Петербурге составит 5 тыс. 580 рублей. Такой объем, как отмечают немецкие специалисты, обеспечит потребность в 2 тыс. 200 ккал в день для взрослого человека в течение 10 дней.

Помимо этого, необходимо докупить медикаменты, свечи, газовую горелку, фонарь, батарейки и средства для дезинфекции. На эти цели можно заложить еще порядка 4 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения одобрила «агрессивные» меры, предпринятые Россией для предотвращения распространения коронавируса.