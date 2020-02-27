ВОЗ одобрила резкие меры России по противодействию коронавирусу

В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Фото: pixabay.com

В общей сложности в мире заразились новым типом коронавируса около 82,5 тысячи человек. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила «агрессивные» меры, предпринятые Россией для предотвращения распространения коронавируса на территории страны.

Положительную оценку действиям РФ дал глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус. Он отметил, что в течение последних 14 дней лишь в нескольких стран не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом. Среди них — Шри-Ланка, Бельгия, Камбоджа, Непал, Индия, Вьетнам и Россия.

По словам Гебрейесуса, эти государства объединены лишь тем, что постарались как можно раньше принять все необходимые меры, чтобы остановить распространение инфекции. Однако, передает слова руководителя ВОЗ РБК, это не означает, что вышеперечисленные страны абсолютно безопасны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия намерена ограничить авиасообщение с Ираном из-за возросшего количества зараженных коронавирусом в этой стране.