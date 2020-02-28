На Просвещения собралась пробка из-за ДТП с автобусом

В Выборгском районе произошла авария с участием двух транспортных средств, которая перегородила несколько полос на проспекте Просвещения.

Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло сегодня днем, 28 февраля, на проспекте Просвещения, неподалеку от станции петербургского метрополитена «Гражданский проспект. Там автомобиль Mercedes влетел в бок пассажирскому автобусу.

Согласно предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. Авари собрала небольшую пробку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что BMW снес забор на проспекте Просвещения. В комментариях к записи в соцсети «Вконтакте» пользователи бурно обсуждают погоду, а не дорожный инцидент. «А это где сейчас снег?» — удивляется подписчик.