Лесовозы разрушили дороги в деревнях под Лугой

Незаконные съезды к местам заготовки древесины были перекопаны дорожными службами. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

Незаконные съезды к местам заготовки древесины были перекопаны дорожными службами. Фото: ГКУ "Ленавтодор"

В Ленинградской области лесозаготовители могут оставить без связи с городами жителей деревень Чолово, Клуколово, Милодежь, Бор и Владычкино в Лужском районе.

Лесовозами разрушаются региональные дороги «Чолово — Клуколово — Милодежь» и Красный Маяк — Пехенец — Киевское шоссе» в Лужском районе. Древесину грузят вечером и ночью, после чего машины выезжают на «встречку», тем самым создавая аварийную ситуацию.

По предписанию ГКУ «Ленавтодор» незаконные съезды к местам заготовки древесины были перекопаны дорожными службами. За рубку леса отвечают компании ООО «Альфа» и ООО «Кедр».

После работ дорожных служб, организации оперативно засыпают выкопанные канавы бревнами, обеспечивая проезд груженых КРАЗов и УРАЛов.

В полицию уже подано заявление для пресечения строительства новых незаконных съездов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти с уничтожением незаконных съездов борются машины «Яндекс-такси».