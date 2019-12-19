В Ленобласти с уничтожением незаконных съездов борются машины «Яндекс-такси»

Легковушки пытаются блокировать работы по ликвидации дорог.

Об этом стало известно сегодня, 19 декабря. Как стало известно gazeta.spb.ru, в Ленинградской области продолжают бороться с нелегальными дорогами. За год было униточжено более 200 незаконных съездов. На этот раз техника пригородного ДРСУ№1 отправилась ликвидировать незаконные съезды на Колтушское шоссе, что не понравилось представителям различных компаний-перевозчиков. Так, машины «Яндекс-такси», а также грузовики от «Петровича» поставили прямо под ковш тяжелого экскаватора.

На место также приехали хозяева земельных участков, которые попытались препятствовать проводимым работам. Они утверждают, что у них есть разрешение от администраций. Тем не менее, все съезды будут уничтожены, так как они создают аварийные ситуации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вдоль Индустриального проспекта выросла незаконная свалка. Мусорные горы возвышаются на три метра в высоту. Отходами, по словам общественников, завалили придорожную канаву.