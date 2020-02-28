Лишь каждый пятый россиянин знаком с поправками в Конституцию

Лишь каждый пятый россиянин знаком с поправками в Конституцию
Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Голосование о возможности внесения поправок в конституцию пройдет в России 22 апреля. В СССР в этот день праздновали День Рождения Владимира Ленина.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил 1,6 тысячу человек в 344 населенных пунктах всех округов России об их отношении к изменениям в Конституции РФ, а также о планах принять участие в голосовании 22 апреля. По данным исследования, которое предоставлено в редакцию gazeta.spb.ru в голосовании предполагают принять участие 45% опрошенных, 23% уже точно не пойдут на голосование по поправкам в Конституцию. Каждый третий, принявший участие в опросе еще не определился.

Интересно, что чем старше опрошенные россияне, тем активнее они намерены принимать участие в голосовании по конституции. То же самое касается и доходов: с зарплатами до 30 тыс рублей пойдут голосовать лишь 39% граждан, и 54% россиян среди люди чей доход свыше 80 тыс в месяц.

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Лишь каждый пятый россиянин знаком с поправками в Конституцию
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