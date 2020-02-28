УАЗ «Хантер» оснастили мощным электромотором

УАЗ &#171;Хантер&#187; оснастили мощным электромотором
"УАЗ Хантер". Фото: uaz.ru

Чешский производителей электромобилей MW Motors объявил скорый выпуск двух современных модификаций на базе ульяновского внедорожника «УАЗ Хантер».

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Ульяновский автозавод, автомобиль, который назовут MWM Spartan, будет оснащен мощным электродвигателем. Первая версия получит аккумулятор емкостью 56 кВт.ч. А батарея на второй модификации будет емкостью 90 кВт.ч.

Как отметили в компании, электромобили новой линейки позволят разнообразить пустующую нишу моделей в западной Европе для фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что модель отечественного автомобиля LADA Granta стала более мощной. АВтомобиль получил новый двигатель.

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