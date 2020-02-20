LADA Granta оснастили более мощным двигателем

Модель отечественного автомобиля LADA Granta стала более мощной. АВтомобиль получил новый двигатель.

Автомобильный производитель «АвтоВАЗ» решил установить на LADA Granta более мощный мотор. Установкой нового двигателя займется дочерняя компания автозавода «Супер-Авто», сообщает avtonovostidnya.ru.

Обновленный автомобиль с мотором объемом 1,8 литра и мощностью 117 л.с. обойдется автомобилистам на 35 тысяч рублей дороже обычной модели.

Двигатель имеет 16 клапанов, новую шатунно-поршневую группу, которая позволяет мотору выдавать 5800 об/мин, максимальный крутящийся момент — 164 Нм (при 4200 об/мин). При замене мотора на более мощный в автомобиле улучшится динамика разгона и его эксплуатация становится более комфортной.

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