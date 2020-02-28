ЦИК предложил голосовать по поправкам в Конституцию на протяжении трех дней

ЦИК предложил голосовать по поправкам в Конституцию на протяжении трех дней
Элла Памфилова. Фото: пресс-служба ЦИК России

Такая возможность будет у людей, которые не смогут присутствовать на голосовании 22 апреля по уважительным причинам. Данную идею предложила глава ЦИК Элла Памфилова. Об этом сообщают РИА-новости с ссылкой на заседание Центризбиркома.

Речь идёт о голосовании вне избирательным помещений. Если люди включены в список, но не могут присутствовать лично, то они имеют право проголосовать надомным способом. Вторым же способом предложено счесть возможность голосования на дому в течение трех дней с даты официального голосования.

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройден 22 апреля в среду. Поправка об этом была принята в четверг, 27 февраля. День будет объявлен выходным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: «Поправки к Конституции продиктованы просто жизнью» — об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

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