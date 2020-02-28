Петербургская епархия опровергла слухи о передаче Спаса на Крови РПЦ

Петербургская епархия опровергла слухи о передаче Спаса на Крови РПЦ
Новость оказалась слухом. Фото: Pixabay

Ранее появилась информация о том, что соответствующее прошение подал митрополит Варсонофий. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Максим Резник. В своем посте в twitter он написал, что Варсонофий отправил письмо в Смольный по этому поводу ещё 23 октября 2019 года. Резник написал, что 5 марта будет совещание в Смольном, где будут обсуждать передачу.

Новость всколыхнула многие СМИ. Но позднее информацию проверили. Мойка78 связалась с пресс-службой Санкт-Петербургской епархии, где рассказали, что никаких прошений о передаче не подавалось. Более того, представители епархии не в курсе планируемого совещания — приглашения не было.

Сам же Резник позднее сделал ретвит другого сообщения, где уже уточняется, что в передачу хотят не сам Спас на Крови, а здание, находящееся рядом с ним — Ризницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просят не передавать РПЦ здания спортивной школы в Выборгском районе.

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