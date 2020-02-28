В «Ленфильме» установят памятный барельеф Алексею Смирнову

Смирнов был настоящим любимцем публики. Фото: кадр из фильма "В бой идут одни старики".

Смирнов был настоящим любимцем публики. Фото: кадр из фильма "В бой идут одни старики".

В «Ленфильме» установят памятный барельеф Алексею Смирнову

Установят его в честь 100-летия заслуженного актера РСФСР и участника Великой Отечественной войны Алексея Смирнова, который родился 28 февраля 1920 года.

В связи с юбилеем, Российское военно-историческое общество сообщило о старте творческого конкурса на создание барельефа. Установка его планируется внутри киностудии «Ленфильм».

Принять участие могут отдельные авторы и творческие команды. Конкурс открытый и международный. Заявки принимаются до 1 апреля, а победителя объявят до 1 июля 2020 года.

Смирнов — кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней, награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». На войне он самолично брал в плен немцев. А в жизни он слыл необычайным добряком с мягким характером. Примечательно, что именно на «Ленфильме» началась его кинокарьера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что здание «Ленфильма» признали объектом культурного наследия.