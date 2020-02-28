Renault сделала скидки на двигатели и механические трансмиссии

Цены снизили в честь праздника, акция будет действительна еще некоторое время.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает портал NJCAR.RU, ссылаясь на собственные источники. Компания Renault сделала скидки на моторы и механические трансмиссии в четсь Дня защитника Отечества. Речь идет о снижении цены на 33%. Отмечается, что заменить детали можно будет в официальных сервисных центрах бренда.

Также Renault уверяет, что в 2019 году пересмотрела прайс, чтобы сделать диллерскую сеть более привлекательной для водителей. Цены упали на бампера, подрамники подвески, дверные стекла и прочие детали. В общей сложность упала стоимость на 25 позиций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ опубликовали фото нового Renault Logan.