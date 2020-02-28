Суды Петербурга побили рекорд по количеству рассмотренных дел

За год в суде решали судьбы более миллиона дел.

Об этом стало известно сегодня, 28 февраля. Обо всем сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В эту пятницу прошло годовое совещание, на котором обсуждались итоги 2019 года. За прошлый год были рассмотрены более миллиона дел и материалов, 80 тысяч из них относились к уголовному производству, половина к гражданскому, 245 тысяч к административному, еще 196 тысяч — это дела об административных нарушениях.

Отмечается, что в 2019 году было меньше дел из-за наркотиков, но больше из-за аварии. В тюрьмы же посадили более 11 тысяч человек, из них 199 несовершеннолетние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге осудили водителя за смертельный наезд на девушку на самокате.