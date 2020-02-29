Шнуров рассказал, что сделает, если СМИ перестанут обращать на него внимание

Шнуров рассказал, что сделает, если СМИ перестанут обращать на него внимание
Сергей Шнуров. Фото: Baltphoto

Российский музыкант и новый член петербургского отделения «Партии роста» Сергей Шнуров заявил, что положительно отреагирует, если СМИ перестанут проявлять интерес к нему.

«Поеду на рыбалку, наконец, представляете. Спокойно в общественном транспорте прокатиться. Много чего сбудется. Быть непубличным – дешевле», — приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Шнуров вступил в «Партию Роста». Кандидатура Сергея Шнурова была представлена в качестве лидера партийного списка. Члены партии положительно восприняли лидерство Шнурова в партийном списке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Шнуров отметил, что его песни являются «абсолютно социальными высказываниями», которые поднимали проблемы. Кроме того, он пообещал не отказываться от критики окружающей его действительности.

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