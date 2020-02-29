Стало известно о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян

Восемь россиян были доставлены самолетом МЧС в Казань. Фото: pixabay.com

Восемь россиян были доставлены самолетом МЧС в Казань. Фото: pixabay.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Японии с круизного лайнера Diamond Princess россиян.

Она отметила, что они чувствуют себя «абсолютно хорошо, комфортно», сообщает РИА «Новости».

«Состояние здоровья, и медицинские показатели — все у них в норме», — сказала Попова.

Восемь россиян были доставлены самолетом МЧС в Казань и размещены в инфекционной больнице. Ранее Минздрав сообщал, что у троих из них обнаружили коронавирус, который протекает в легкой форме.

Лайнер Diamond Princess оказался на карантине в Иокогаме из-за вспышки на нём коронавируса. Многие страны заявили о намерениях эвакуировать своих жителей. Из 3700 человек коронавирусом заболело 540. Карантин на лайнере был введен 3 февраля, когда там началась вспышка Covid-2019.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Японии, на лайнере, который находится на карантине с 5 февраля, заражению подверглась жительница России. В посольстве рассказали, что россиянку доставят в больницу, где обеспечат необходимым лечением. Помимо этого, сотрудниками посольства было подчёркнуто, что ситуация контролируется, а гражданам будет оказана необходимая помощь.