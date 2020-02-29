На Аэродромной каршеринг припарковался прямо у парадной

Автомобиль сервиса каршеринга припарковался прямо у парадной дома №7 на Аэродромной улице.
Припаркованный таким образом автомобиль заметили очевидцы утром в субботу, 29 февраля.
Фото такого необычного способа парковки опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Очевидцы отметили, что водитель, видимо, решил припарковаться «поближе к дому». На снимках видно, что машина припаркована напротив парадной между скамейками.
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