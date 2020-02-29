На Аэродромной каршеринг припарковался прямо у парадной

На Аэродромной каршеринг припарковался прямо у парадной
Карешринг припарковался "поближе к дому". Фото: vk.com/unreleased_dtp

Автомобиль сервиса каршеринга припарковался прямо у парадной дома №7 на Аэродромной улице.

Припаркованный таким образом автомобиль заметили очевидцы утром в субботу, 29 февраля.

Фото такого необычного способа парковки опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Очевидцы отметили, что водитель, видимо, решил припарковаться «поближе к дому». На снимках видно, что машина припаркована напротив парадной между скамейками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
каршеринг парковка происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Аэродромной каршеринг припарковался прямо у парадной
Стало известно о состоянии эвакуированных с Diamond Princess россиян
Власти Южной Кореи попросили жителей не выходить из дома в эти выходные
Украина не станет праздновать День Победы
Сегодня «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
Бастрыкин поручил взять на контроль расследование гибели людей в бане в Москве
Шнуров рассказал, что сделает, если СМИ перестанут обращать на него внимание
Стало известно, кто представит Белоруссию на «Евровидении-2020»