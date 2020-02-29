В Петербурге злоумышленник похитил 1,5 млн рублей из салона автомобиля

В Петербурге злоумышленник похитил 1,5 млн рублей из салона автомобиля
Деньги предназначались жене при разводе. Фото: Pixabay

В полицию Выборгского района поступило сообщение о хищении 1, 5 млн рублей.

Инцидент произошел у дома 15 по Выборгскому шоссе. Как стало известно gazeta.spb.ru, неизвестный злоумышленник похитил из салона автомобиля, которой находилось 1,5 млн рублей. Деньги предназначались жене при разводе.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мошенники позвонили 88-летней пенсионерке и обманным путем заставили женщину перевести на чужие банковские счета, в общей сложности, около 700 тысяч рублей.

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