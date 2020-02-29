На КАД у Выборгского шоссе произошло смертельное ДТП с участием грузовика

Утром 29 февраля на внутренней стороне КАД у Выборгского шоссе в Петербурге произошло ДТП с участием грузовика и автомобиля марки Skoda.

Как сообщили очевидцы, водителя фуры сбила маршрутка. В результате ДТП мужчина погиб на месте. По словам свидетелей произошедшего, после удара о грузовик автомобиль улетел в ограждение.

«Водитель грузовика вышел то ли знак поставить, то ли жилетку надевал и его сбила маршрутка #600» — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По предварительной информации, пассажиры маршрутки получили незначительные травмы — «царапины, шишки, ушибы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.