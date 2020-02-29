На набережной Пряжки легковушка протаранила ограждение и «припарковалась» в машину

В Петербурге на набережной реки Пряжки легковой автомобиль протаранил дорожное ограждение. Машина остановилась о другую легковушку.

Все случилось в субботу, 29 февраля, около дома №26. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина снесла ограждение и выехала на территорию парковки у отеля.

«Такая классная погода. Пешком ходить надо», — заявил пользователь соцсети «ВКонтакте» в комментариях к записи.

ДТП проезду не мешает. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге арестовали сливавшего горючее водителя бензовоза.