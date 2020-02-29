В Петербурге водитель топливозаправщика попался на сливе топлива

В Петербурге водитель топливозаправщика попался на сливе топлива
Общая сумма ущерба превысила 870 тыс. рублей. Фото: Pixabay

В Петербурге топливозаправщика изобличили в несанкционированном сливе нефтепродуктов.

Обо всем стало известно сегодня, 29 февраля. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, работая водителем топливозаправщика в одной из компаний, осуществлял слив нефтепродуктов в стационарную цистерну на Софийской улице.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общая сумма ущерба превысила 870 тыс. рублей.

По факту присвоения или растраты было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому назначена подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на выезде из Мурино. Столкнувшиеся машины затруднили движение.

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