В Петербурге водитель топливозаправщика попался на сливе топлива

В Петербурге топливозаправщика изобличили в несанкционированном сливе нефтепродуктов.

Обо всем стало известно сегодня, 29 февраля. В ходе оперативных мероприятий правоохранители выяснили, что 67-летний мужчина, работая водителем топливозаправщика в одной из компаний, осуществлял слив нефтепродуктов в стационарную цистерну на Софийской улице.

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