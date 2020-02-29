ДТП на выезде из Мурино: движение затруднено

ДТП на выезде из Мурино: движение затруднено
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На выезде из Мурино не смогли разъехаться легковой автомобиль и «ГАЗель». Столкнувшиеся машины затруднили проезд для других участников движения.

Авария случилась сегодня, 29 февраля. Судя по опубликованным кадрам в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», виновником дорожного инцидента стала невнимательность и несоблюдение дистанции, которое привело к столкновению.

На фотографиях в соцсети «ВКонтакте» видно, что у легковушки полностью разбита передняя часть.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с двумя грузовиками на Московском шоссе.

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