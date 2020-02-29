ДТП с двумя грузовиками спровоцировало пробку на Московском шоссе

Утром 29 февраля на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что ДТП произошло у гипермаркета «Лента».

Судя по опубликованным снимкам, грузовики получили повреждения. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.