ДТП с двумя грузовиками спровоцировало пробку на Московском шоссе

ДТП с двумя грузовиками спровоцировало пробку на Московском шоссе
ДТП на Московском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Утром 29 февраля на Московском шоссе произошло ДТП с участием двух грузовиков.

Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Они отметили, что ДТП произошло у гипермаркета «Лента».

Судя по опубликованным снимкам, грузовики получили повреждения. Информация о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

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