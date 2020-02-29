Как Белоруссия пытается выдать китайский А-200 за свой РСЗО «Полонез»

Начиная с 2016 года белорусский ВПК изъявлял готовность к независимой от России разработке различных образцов вооружения. Например, «Минский завод колесных тягачей» совместно с ЗАО «ЦНИП» стали продвигать свою продукцию на международных выставках.

Одним из самых масштабных проектов стала реактивная система залпового огня «Полонез». Эксперты отмечали ее конкурентоспособность даже на фоне аналогичных российских систем. Однако поводом для гордости это трудно назвать, поскольку от белорусского в комплексе только шасси производства МЗКТ, остальное – копия китайского комплекса А-200. Поэтому, несмотря на заявления Минска о независимости от России, белорусский ВПК в данном случае попал в зависимость от Китая.

Также презентованную в 2020 году РСЗО «Флейта» нельзя назвать инновационной, поскольку подобные конструкции на Ближнем Востоке уже собирают буквально из водопроводных труб и «Тойот». Несмотря на неплохой внешний облик, говорить о чем-то новом не приходится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что военные получили право сбивать нарушившие российскую границу гражданские самолеты.