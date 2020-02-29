Дочь Малафеева рассказала, почему ушла из дома

Дочери бывшего футболиста Вячеслава Малафеева Ксении всего 16 лет.

В своем telegram-канале девушка отвечала на вопросы своих подписчиков. У нее поинтересовались об отношениях с отцом. Ксения отметила, что у нее всегда были с ним хорошие отношения, и они всегда могли договориться, но вот близости не было. Связано это с многочисленными сборами и отъездами Малафеева. В результате этого, девушка не может с ним откровенно обсудить действительно важные вещи.

По поводу отдельной жизни, девушка сказала, что не видит разницы в том, когда бы это произошло. Что в 16, что в 18, одно и то же. Семейные отношения вряд ли бы изменились. Девушка зарабатывает деньги сама, поэтому приняла решение о переезде. По ее словам, дома она чувствовала себя лишней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Малафеев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита».