Малафеев прокомментировал слухи о своем уходе из «Зенита»

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Вячеслав Малафеев выступал за "Зенит" до 2016 года. Фото: Baltphoto

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал информацию об уходе с должности заместителя спортивного директора петербургского клуба.

«Спешу сообщить, что у меня имеется действующий контракт с клубом, как минимум до мая 2020 года, — написал он на своей странице в Instagram.

Малафеев входит в число руководства с ноября 2017 года, когда он стал заместителем спортивного директора.

За 17 лет бывший вратарь провел в составе «сине-бело-голубых» 442 матча и завоевал 11 трофеев. Малафеев объявил о завершении карьеры в сборной в конце лета 2012 года. На клубном уровне он выигрывал Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, четырежды становился чемпионом России, трижды — обладателем Кубка и Суперкубка России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что шестнадцатилетняя дочь экс-вратаря сине-бело-голубых Ксения Малафеева опубликовала в Сети свою первую музыкальную композицию.