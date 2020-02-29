Зенит и Локомотив сыграли в ничью

Игра закончилась со счетом 0:0.

Во втором тайме команды так и не смогли реализовать голевые моменты.

Во второй половине игры у «Зенита» было много замен, но вышедшие на поле игроки не смогли помочь своей команде открыть счет. На 69 минуте Азмун вышел на поле вместо Дриусси, на 77 минуте Жирков заменил Ерохина, а 88 минуте Кузяев вышел вместо Сутормина.

Не обошлось во второй половине матча и без желтых карточек для петербургской команды. На 69 минуте её получил Иванович, на 71 минуте Ракицкий, а на 74 минуте Оздоев, который зафолил прямо в 10 метрах от штрафной зоны.

Всего на матче на «Газпром Арене» присутствовало 51463 человека. Об этом сообщили на табло, находящемся на стадионе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала: «Зенит» — «Локомотив»: игрок московского клуба получил красную карточку. Юрий Павлович за 24 минуты получил две желтых карточки.