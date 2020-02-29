Спасатели час тушили гостевой дом в Ленобласти

В деревне Зрекино Ленобласти произошел пожар. Спасатели час тушили полыхающий дом.
Все случилось в субботу, 29 февраля. Сигнал о ЧП потупил спасателям в 15:22. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Петербургу и области, пламя охватило гостевой дом на площади 72 «квадратов».
Пожар удалось ликвидировать в 16:25.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге вместе со вспыхнувшими мусорными баками сгорели две иномарки.