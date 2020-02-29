В первый день весны будет снежно и тепло

Но ночью все равно минусовая температура возьмет свое

В ночь на первый весенний день 1 марта, в Санкт-Петербурге пройдет снег, утром и днем осадки в виде мокрого снега будут умеренными. Максимальное значение у столбика термометра днем будет +3 градуса А вот ночью температура опустится до -4 градусов. Эти данные сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Что касается ветра, то его порывы будут достигать 7-12 метров в секунду. Сам он будет южный и юго-западный. Давление ночью немного понизится, а днем будет стабильно находится в пределах нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики Росгидромета обещают аномально теплый март. Климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов. Это коснется регионов, которые находятся южнее от Москвы.