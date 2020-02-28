Синоптики Росгидромета обещают аномально теплый март

Синоптики Росгидромета обещают аномально теплый март
Начало весны будет аномально теплым. Фото: pixabay

Начало весны отличится аномально теплой погодой в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, в указанных регионах средняя температура в начале марта установится выше нормы. Синоптик отметил, что климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов во всех регионах, которые находятся южнее Москвы.

«То есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская)», — сообщил Варакин.

Он также отметил, что в регионах, находящихся к северу от столицы, также будет теплее, чем обычно. Речь идет о Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, а также о юге Архангельской области и западе Коми. Там будет на 4-5 градусов теплее нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какая погода ждет Петербург в начале весны.

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