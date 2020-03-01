В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет
Активный образ жизни и отказ от вредных привычек способствует укреплению иммунитета. Фото: pixabay.com

Первый день весны, помимо прочего, является еще и Всемирным днем иммунитета. Поэтому Роспотребнадзор опубликовал «праздничные» рекомендации по поддержанию иммунитета.

В первую очередь, в ведомстве отметили главные признаки слабого иммунитета. В их числе — частые простуды, герспес на губах, сонливость, бессонница, боли в суставах и мышцах, а также головные боли и высыпания на коже. В Роспотребнадзоре также отмечают, что иммунитет наполовину формируется образом жизни.

В связи с этим, крайне актуальные на фоне вспышки эпидемии атипичной пневмонии рекомендации включают в себя отказ от вредных привычек, правильное питание, регулярные физические нагрузки и здоровый сон не менее восьми часов в день. Роспотребнадзор также подчеркивает необходимость своевременной вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о важности регулярной проверки зрения.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
всемирный день иммунитета здоровье иммунитет роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет
Зима 2020 года стала самой теплой за историю Петербурга
Петербург стал лидером по количеству молодоженов в 2019 году
Петербург присоединяется к празднованию Всероссийского дня кошек
Люксембург отменил плату за проезд в общественном транспорте
25 лет назад в Москве убили журналиста Влада Листьева
В центре «Велес» показали возмужавших за пять лет медведей Носика ...
Сергей Лазарев устроил скандал на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»