Ленинградцу выбили глаз в одном из кафе Кингисеппского района

Мужчину госпитализировали, он сейчас находится в реанимации под присмотром врачей.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщили в 47news, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Все случилось утром 29 февраля в одном из кафе на Октябрьской улице. Там двое мужчин по непонятной причине подрались – в результате 40-летнему участнику конфликта выбили глаз. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами, он находится в реанимации.

Полицейские разыскивают драчуна – по предварительным данным, агрессору 29 лет и он уроженец Азербайджана. Уже возбуждено уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец попал в больницу после нападения с ножом на Ириновском. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали росгвардейцы.