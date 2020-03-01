В Подмосковье на Масленицу погибли мужчина с дочерью

В Подмосковье на Масленицу погибли мужчина с дочерью
Маленькая девочка скончалась на месте. Фото: Pixabay

Россиянин хотел вытащить автомобиль из трясины – попытка завершилась трагедией.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщает газета «Интерфакс», ссылаясь на местный Следственный комитет. Все случилось во время масленичных гуляний на чемпионате по езде по бездорожью. Машина одного из мужчин угодила в трясину, и он попытался ее вытащить. В результате лебедка сорвалась и отлетела в водителя и его пятилетнюю дочь. Малышка погибла на месте, а вот мужчину успели госпитализировать, он скончался в реанимации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Новой Голландии» сожгут 5,5-метровую Масленицу. Посетителей мероприятия ждет театрализованное представление с участием фольклорного ансамбля.

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В Подмосковье на Масленицу погибли мужчина с дочерью