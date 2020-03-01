В «Новой Голландии» сожгут 5,5-метровую Масленицу

Огромное чучело Масленицы сожгут, провожая зиму, в «Новой Голландии», популярной зоне отдыха петербуржцев и гостей города.

Семейное мероприятие, посвященное прощанию с зимой, начнется в воскресенье, 1 марта, в 18:00. Посетителей мероприятия ждет театрализованное представление с участием фольклорного ансамбля. Организаторы события отмечают, что уже установили 5,5-метровое чучело Масленицы за Павильоном.

О подготовке представители «Новой Голландии» рассказали в официальной группе пространства во «Вконтакте». Они отмечают, что разводить открытый огонь на территории зоны отдыха запрещено, поэтому ритуальное сожжение чучела будет проводиться с помощью пиротехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургское сообщество байкеров организовало собственные проводы зимы, «МотоМасленицу».