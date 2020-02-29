Байкеры Петербурга организовали «МотоМасленицу»

На празднике проводили зиму.

Семейное мероприятие состоялось на Приморском проспекте. Различные мотоклубы города организовали для жителей города настоящее веселье. Была музыка, танцы. И, главное, катания на мотоциклах, которые специально были обустроены для удобного катания с детьми. На МотоМасленице люди лакомились блинами и пили чай из самоваров. В конце состоялось традиционное сжигания чучела масленицы.

Не успело мероприятие закончится, как люди уже начали оставлять благодарственные отзывы в группе «МотоМасленица 2020» в социальной сети «Вконтакте». Отмечается, что было очень уютно и весело. Гости празднования активно делятся фотографиями и эмоциями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге масленичные народные гуляния пройдут с Quest Pistols Show и «Бурановскими бабушками». Завтра, 1 марта, в парке 300-летия состоится самое масштабное празднование.