В Сочи продолжают искать пропавших в море детей

Их не могут отыскать на протяжении пяти дней. Спасатели не теряют надежды.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщает «Новая Кубань» со ссылкой на ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Двоих школьников сбило волной в море еще 25 февраля – они пытались перейти реку Псезуапсе в Лазаревском, когда все произошло. В результате их унесло в море, об их судьбе до сих пор нет известий.

Около 300 спасателей разыскивают подростков и не теряют надежды их отыскать. Также в процессе задействовали вертолет и два катера. На один день поисковую операцию приостанавливали из-за непогоды, но сейчас их возобновили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леонардо Ди Каприо стал спасителем для тонувшего в Карибском море парня.