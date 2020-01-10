Леонардо Ди Каприо стал спасителем для тонувшего в Карибском море парня

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо спас француза, который упал с круизного лайнера и провел в Карибском море более 10 часов.

Как сообщает издание The Sun, все произошло рядом с островом Саба в Карибском море еще 30 декабря. Ди Каприо отдыхал с друзьями и возлюбленной на яхте. Во время отдыха он получил сигнал о помощи от встречного судна: капитан сообщил о пропавшем мужчине. Он рассказал, что пьяный мужчина вывалился за борт. Не задумываясь, Ди Каприо решил отправиться на поиски туриста.

Удача улыбнулась и вскоре 24-летнего француза удалось вытащить из воды, а после передать медикам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ди Каприо признался, что не переносит актеров-нытиков.