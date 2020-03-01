Александр Ревва рассказал, каков его секс-рекорд

Шоумен заявил, что устанавливает их каждый день со своей супругой.

Об этом стало известно 1 марта. Обо всем шоумен, актер и певец Александр Ревва рассказал НТВ. Он заявил, что занимается сексом с супругой Анжеликой каждый день. Своим рекордом он назвал восемь минут, подчеркнув, что это очень «круто». Ревва признался, что после таких бурных страстей ему нужен отдых, поэтому в следующий раз все происходит быстрее.

Напоминаем, что юморист часто шутит о личной жизни и секса – так он поддерживает образ мачо. При этом Ревва – истинный семьянин, состоящий в браке на протяжении 13 лет. Он предан своей супруге, с которой они устраивали церемонии уже не один раз и каждый в разных уголках мира.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине. Для семьи свадьбы являются уже традицией – они отправляются в красивое место и радуются своему союзу.