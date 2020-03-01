Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье

Певица не понимает, почему женщина продолжает сидеть в интернете и выкладывать «сториз».

Обо всем певица Юлия Савичева рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она не понимает, как можно потерять мужа и нескольких друзей, а после этого снимать «сториз» и плакать на публику. Артистка убеждена, что некоторые блогеры совсем потеряли чувство реальности, они как будто не понимают, в каком мире живут.

Савичева рассказала, что Диденко даже сейчас гонится за хайпом и продолжает развлекать аудиторию, несмотря ни на что. Певица заявила, что блогер, которая снимала ролики о медицинских препаратах, должна была знать о свойствах сухого льда. Савичева также отметила, что все это делалось для красивой картинки в интернет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогерша Диденко, у которой умер муж и друзья в бане, становится все популярнее.