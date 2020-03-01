На Выборгском шоссе уснувший пьяный водитель чудом выжил в ДТП

На Выборгском шоссе уснувший пьяный водитель чудом выжил в ДТП
Мужчина получил травмы, но несерьезные. Фото: vk.com/spb_today

Машина врезалась в отбойник. В результате мужчина получил травмы, но остался жив.

Все случилось поздно вечером 1 марта. Обо всем рассказывают очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Выборгском шоссе. Там мужчина, управляя «Киа», влетел в отбойник. По предварительным данным, водитель напился и уснул прямо за рулем. Свидетели уверяют, что им не сразу удалось разбудить мужчину – к счастью, он остался жив.

«После этого был очень удивлён кто мы, попытался закрыть дверь и уехать. Жив и почти здоров (колено повреждено)»,

— делятся наблюдениями петербуржцы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пьяный водитель на Бухарестской размахивает пистолетом. По какой причине он ведет себя агрессивно – непонятно. На место вызвали полицию.

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