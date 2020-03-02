В Анкаре отпустили задержанных журналистов Sputnik Турция

Турецкие правоохранители освободили троих журналистов российского агентства «Sputnik Турция» после дачи показаний. Они были задержаны в Анкаре.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на родственников задержанных, местная прокуратура не нашла состава преступления в их действиях. Журналисты рассказали свои близким об освобождении по телефону. Их имена пока неизвестны.

Правоохранительные органы также освободили задержанного в Стамбуле главного редактора «Sputnik Турция» Махира Боздепе. Издание не уточняет причины его задержания.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что в дом к журналистам пытались ворваться неизвестные, которые обвиняли их в предательстве родины. Позже ТАСС сообщал, что задержание было произведено из-за публикации о переданной Турции сирийской провинции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержали главного редактора Sputnik Турция.