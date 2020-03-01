Задержали главного редактора Sputnik Турция

Задержали главного редактора Sputnik Турция
В Турции задержали журналистов. Фото: pixabay.com

В Турция полиция задержала главного редактора местного отделения агентства Sputnik Махира Бозтепе. Еще трое журналистов были доставлены в правоохранительные органы накануне.

Трех из них них уже отпустили. На выходе из Дворца правосудия после дачи показаний журналистов встретили аплодисментами.

«Турецкая прокуратура ‘не нашла состава преступления в действиях’ трех наших сотрудников, задержанных вчера», — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

По данным турецкой газеты Sözcü, журналистов Sputnik задержали после того, как они обратились в полицию. Поводом для этого могла стать публикация под заголовком «Украденная провинция: почему Франция передала Турции часть Сирии 80 лет назад». В МИД РФ задержание журналистов назвали грубым нарушением прав.

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