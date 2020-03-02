Приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге

Приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге
Полиция выясняет обстоятельства изнасилования. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Гражданин Таджикистана подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девочки в гостинице в Центральном районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне, 1 марта, в полицию с заявлением обратилась гражданка Узбекистана и рассказала, что ее дочку изнасиловал мигрант из Таджикистана. По ее словам, все произошло в номере гостиницы «Ассамблея» на Садовой улице.

Мать потерпевшей уточнила, что инцидент произошел примерно в три часа ночи. Подозреваемый находится в России для работы. Заявительница приехала в страну с той же целью.

Подозреваемого в изнасиловании семиклассницы разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что школьницу из деревни в Ленобласти изнасиловали в машине.

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