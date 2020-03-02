Петербург на втором месте по числу афер с недвижимостью

Число попыток афер с недвижимостью увеличилось в несколько раз. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Число попыток афер с недвижимостью увеличилось в несколько раз. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Российские нотариусы зафиксировали более трех сотен попыток мошенничества с недвижимостью за последние несколько лет. Северная столица расположилась на втором месте по числу зафиксированных попыток.

Как сообщает РБК, ссылаясь на данные Федеральной нотариальной палаты, позапрошлый год отличился 150 такими случаями, а в 2019 году их было выявлено 186. А в 2017 году нотариусы предотвратили меньше сотни афер. Таким образом, число выявляемых и пресекаемых попыток увеличилось в несколько раз.

По данным нотариусов, больше всего зафиксированных попыток мошенничества произошло в Красноярском крае, второе место досталось Петербургу, а третье — столице. Также в список попали Ростовская, Новосибирская и Свердловская области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвестиции в недвижимость Петербурга выросли на 77%.