Инвестиции в недвижимость Петербурга выросли на 77%

По итогам минувшего года общий объем инвестиционных сделок в Петербурге и Ленобласти составил почти 100 миллиардов рублей. Объем сделок увеличился на 77% с 2018 года.

В общем объеме российских инвестиций доля Северной столицы составила почти треть — 28%.

По словам гендиректора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, в 2019 году произошло значительное сокращение инвестиций в жилые девелоперские проекты, что связано с рекордным пополнением своих инвестпрограмм девелоперами в 2018 году. Кроме того, в Петербурге заметно активизировался сегмент инвестиций в коммерческую недвижимость.

В 2020 году эксперты ожидают увеличения активности инвесторов на рынке коммерческой недвижимости. Этот прогноз основан на резком снижении доходности банковских депозитов в последнее время. При этом уровень доходности от инвестиций в недвижимость остается на своем месте.

Пашков отметил, что это будет стимулировать инвесторов вкладывать деньги в доходную недвижимость.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Forbes составил рейтинг «королей недвижимости» в России.