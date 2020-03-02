ФАС полагает, что возможны открытия новых дел из-за повышения цен на медицинские маски

Речь идет о картельных сговорах поставщиков.

В Санкт-Петербурге уже открыли одно картельное дело. И, поскольку, по медицинских маскам вопросов ещё много, подобные случаи имеют место быть и ещё.

На данный момент, Федеральная антимонопольная служба по Санкт-Петербургу возбудила дело. Обвиняются пять оптовых поставщиков. Они попали под подозрение из-за нарушение закона о конкуренции. При этом, они одновременно повысили цены на маски больше, чем в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заместителя главы ФАС.

Из-за всей ситуации, которая сложилась на фоне мировой эпидемии коронавируса, участились случаи попытки нажиться на масках и препаратах. Цены на защитные средства увеличились в разы. Из-за этого ФАС выдвинуло инициативу о создании оперативного штаба совместно с властями всех регионов РФ и прочих ведомств, чтобы контролировать рост цен на медицинские маски и и противовирусные лекарства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге дорожают медицинские маски.