В Петербурге прокуратура в суде защитила жилищные права пенсионера

В Петербурге прокуратура в суде защитила жилищные права пенсионера
Суд удовлетворил иск. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Центрального района провела проверку по обращению мужчины о возможном нарушении его жилищных прав.

В ходе проверки сотрудники выяснили, что в связи с пожаром в квартире, собственником которой является заявитель, произошло ее затопление, что привело жилое помещение в негодность, чем были нарушены жилищные права пенсионера.

Как сообщили в прокуратуре города, работник направил иск в судебный участок. Прокурор попросил обязать ответчика возместить материальный ущерб пенсионеру в сумме более 12 тыс. рублей.

В результате исковое заявление было удовлетворено в полном объеме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП на перекрестке Южного и Софийской. Водитель сбил пешехода на «зебре».

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