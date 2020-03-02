В Центральном районе Петербурга задержан мужчина, который угрожал сотруднику магазина ножом

Все произошло в магазине-мастерской на Садовой улице 29 февраля.

О случившемся сотрудникам правоохранительных органов рассказали неравнодушные граждане. Они сообщили, что в магазине находится разъяренный мужчина, который вооружен ножом. Как было установлено, между мужчиной и сотрудником магазина вспыхнула ссора, но, вместо того, чтобы урегулировать ее мирно, агрессивный гость магазина достал холодное оружие и начал угрожать убийством. Об этом сообщило Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного мужчину и обезоружили. Как выяснилось, нож у него был не один, а три. Два из них для охоты.

Нападавший был доставлен в 28 отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала мужчину и женщину, которые ударили ножом прохожего в Петербурге.