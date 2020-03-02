Полиция задержала мужчину и женщину, которые ударили ножом прохожего в Петербурге

В Московского районе 1 марта задержали мужчину и его спутницу на набережной Обводного канала. В полицию позвонил очевидец, который сообщил, что неизвестный мужчина, будучи пьяным, ударил проходящего мимо человека, ножом. Сотрудники полиции по приезде задержали мужчину 1991 года рождения и женщину 1989 года рождения. Они оба являются жителями республики Тыва. Об этом сообщает ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший мужчина 1972 рождения отправлен в больницу. Ранение ножом пришлось на грудную клетку, он находится в состоянии средней тяжести.

В ближайшее время решится вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока что, на злоумышленников составлены протоколы по административным нарушениям по статье 20.21 КоАП РФ — нахождение в алкогольном опьянение в общественных местах.

Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в пьяной ссоре женщина получила ножевое ранение.